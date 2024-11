Raf, chi è il cantante: “Mi nascondevo dai fan quando arrivò il successo”

Tra i protagonisti di This is me, in partenza questa sera mercoledì 20 novembre su Canale 5, troveremo anche Raf, il celebre artista sarà tra i presenti in studio per questa speciale serata con protagonisti tantissimi artisti lanciati al successo da Amici. Una carriera da sogno quella vissuta da Raf, che in una intervista concessa a Vanity Fair ha ripercorso alcune delle tappe che lo hanno portato al successo, soffermandosi sui momenti di gloria, dove è stato ovviamente travolto dal calore dei fan dopo che la sua iconica canzone Self Control è diventata di dominio mondiale:

Chi è Lino Banfi/ L'attore pronto per "Un medico in famiglia": "non servirebbe realizzare tredici puntate"

“Mi nascondevo, però i fan mi aspettavano, anche sotto casa, arrivavano sacchi della posta colmi di lettere e cartoline” le rivelazioni del cantante che ha ammesso di essere stato assalito da una grande ansia in quei tempi.

Raf e il successo: “Gli altri hanno iniziato a vedermi diversamente”

Fare i conti con un mondo nuovo, fatto di successo e popolarità si è rivelato destabilizzante per certi versi per Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli. In una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Raf ha infatti raccontato di aver perso le amicizie di un tempo:

Elena D'Amario a This is Me/ Ha un fidanzato? Il ritorno ad Amici e gli States

“Ti svegli una mattina e all’improvviso sei un cantante popolare: tu non cambi neanche troppo, sono gli altri che ti vedono in modo diverso e viene meno la complicità, ti leghi a chi fa il tuo stesso mestiere” ha raccontato l’artista che ha spento 65 candeline. Una vita ricca di gioie, successi, ma anche di amore, con Raf che ha trovato la felicità al fianco di Gabriella Labate, che ha giocato un ruolo importante nella sua amicizia con Renato Zero: “Mia moglie Gabriella è una sorcina: ci ha uniti lei, lui è capace di gesti incredibili” ha confidato Raf riguardo alla storica compagna di vita con la quale ha affrontato avventure di ogni genere.

Jacopo Neri chi è/ Fidanzato con Clara, da quel giorno: “ho iniziato a essere felice”