Rafael Amargo/ Foto choc dopo Ballando con le stelle: una piccola radio non copre…

Libero e felice, mi verrebbe da dire quasi come una farfalla ma non è questo il caso. Di chi stiamo parlando? Ma del sexy ballerino e coreografo Rafael Amargo, uno dei volti noti di Ballando con le stelle. Fu proprio lui, anni fa, a prendere posto nella giuria del programma di Milly Carlucci ed è sempre lui che ha partecipato al programma ballerino di Rai1 in veste di ospite speciale per una sola sera. Chi si è affezionato a lui ha continuato a seguirlo dai social ed è proprio dal suo profilo Instagram che arrivano le ultime provocazioni in termini di “libertà e sessualità”. Rafael non è di certo nuovo a queste provocazioni social e basta scorrere il suo profilo per scoprirlo, ma fino a dove si è spinto questa volta? Nel suo ultimo post il ballerino si offre in pasto ai suoi fan come mamma l’ha fatto ovvero completamente nudo coperto solo (diciamo) da una piccola radio.

RAFAEL AMARGO HOT SU INSTAGRAM

Inutile dire che la foto di Rafael Amargo nudo ha fatto già gola a tutti coloro che lo seguono e non solo donne ma anche uomini. I commenti li lasciamo alla vostra immaginazione mentre la foto potete vederla subito sotto così come potete trovare la didascalia che il ballerino ha scelto come accompagnamento della foto al grido di “rispetto” e “nudo”. In particolare, quella scelta da Rafael è la frase che Marilyn Monroe ha usato per rispondere alle domande dei giornalisti in occasione della sua foto hot per Playboy. Questa per il ballerino è pura arte e chi lo segue lo sa bene visto che non si lascia andare al nudo completo solo sui social ma anche in teatro dove è sempre impegnato e richiesto. I suoi fan hanno apprezzato, questo lo riporterà in Italia magari alla corte della Carlucci o di Barbara d’Urso?

Ecco lo scatto in tutto il suo splendore:





