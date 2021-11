Raffaele Fiorella, Il Collegio 6/ Solo amicizia con Elisa Cimmaro?

Raffaele Fiorellade Il Collegio 6: qualche dubbio in italiano

Raffaele Fiorella è uno studente de Il Collegio 6, originario di Barletta, che ha fatto del calcio la sua passione più grande e il suo obiettivo di vita. Vorrebbe, infatti, diventare un telecronista sportivo. Cerca sempre di mettere carattere in tutto ciò che fa e nonostante la semplicità della sua personalità non si lascia mai sopraffare dalle situazioni. Nella terza puntata del docu-reality, l’ultima andata in onda, ha dimostrato ad alcuni professori di non essere sempre sul pezzo e in particolare con l’insegnante di italiano, Andrea Maggi, c’è stato una piccola incomprensione su quanto possano effettivamente guadagnare i poeti con il lavoro che fanno. Nulla di grave, certo, ma che sicuramente non lo porta a essere eletto “studente migliore della classe”. In generale, però, non manca di rispetto ai professori anche se tende a prendere le cose molto alla leggera.

Simone Casadei, Il Collegio 6/ Una frecciatina a Rebecca Parziale...

Raffaele Fiorella: l’amicizia con Elisa Cimmaro

Molto più interessante per Raffaele Fiorella è il lato sentimentale dentro “Il Collegio”. Tutti ormai si sono accorti degli sguardi tra lui e Elisa Cimmaro. Lei è davvero molto timida e riservata, mentre lui si è mostrato più aperto nei suoi confronti facendo intendere di voler approfondire la conoscenza tra loro. In occasione di un progetto organizzato dal professor Maggi, sulla realizzazione di una ‘Fanzine’, uno dei gruppi ha deciso di parlare proprio del flirt tra Fiorella e Cangiano.

Maria Pia Sofia Federico, Il Collegio 6/ Il suo profilo Tik Tok è scomparso e...

L’interesse però sembra essere già scemato: Maria Sofia, infatti, ci ha tenuto ad avvisare l’amico che da parte di Elisa c’era solo un interesse più superficiale, contenta di essere considerata in modo positivo da lui. Una volta appresa la notizia, Fiorella ci ha tenuto a specificare di non avere intenzioni romantiche con Elisa e che anzi, l’ha sempre considerata solo come un’amica. Sui social Raffaele Fiorella è molto apprezzato: la sua parlantina attira molti complimenti.

LEGGI ANCHE:

Federica Cangiano, Il Collegio 6/ Criticata suoi social per il suo accento..

© RIPRODUZIONE RISERVATA