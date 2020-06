Raffaele Morelli “Donna suscita sempre desiderio”/ “Guai se non fosse così perché…”

L’aforisma della discordia e che nella giornata di ieri ha mandato in fibrillazione Twitter: “Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a volertelo togliere di dosso” scriveva la drammaturga e sceneggiatrice francese Françoise Sagan, ma il cinguettio di Radio Rtl 102.5 che ieri lo ha rilanciato ha finito anche per scatenare un dibattito a proposito del fatto che queste parole, pur se pronunciate da una donna, fossero secondo alcuni intrise di maschilismo e offensive verso l’altra metà del cielo. Anche per questo motivo, di fronte a tanti commenti offensivi ricevuti dall’account ufficiale della storica emittente radiofonica, quest’oggi i conduttori di Rtl 102.5 hanno deciso di invitare come ospite Raffaele Morelli per discutere della cosa e provare a spiegare cosa intendeva la scrittrice transalpina con quelle parole e perché mai le invettive di alcuni utenti siano esagerate.

RAFFAELE MORELLI, “AFORISMA DI SAGAN NON E’ OFFENSIVO PERCHE’…”

Infatti, intervenuto telefonicamente in trasmissione, il 71enne psichiatra, psicoterapeuta e saggista originario di Milano ha spiegato che a suo dire non c’è nulla di offensivo nelle parole della Sagan: “No, anzi dire che se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi” taglia corto Morelli che poi aggiunge pure che a suo dire in quel caso il lato femminile della donna non è così presente in primo piano. Non solo, lo psichiatra spiega anche ai conduttori dell’emittente radiofonica che in quel caso la donna può fare l’avvocato, il magistrato, il conduttore radiofonico, può ottenere tutti i successi e i soldi che vuole ma “il femminile è la base su cui si siede tutto il processo, prima di tutto si è femminili, il femminile è il luogo che suscita desiderio”. Per Morelli le donne lo sanno bene e spiega che loro quando escono di casa se hanno un vestito con cui non si sentono a loro agio lo cambiano, cosa che un uomo non farebbe. “La donna è la signora, la regina della forma e quando mette un vestito suscita un desiderio: e guai se non fosse così…” conclude Morelli.





