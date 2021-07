Raffaele Pelloni e Iris Dell’Utri, genitori Raffaella Carrà/ “Papà mi minacciava..”

Raffaele Pelloni e Angela Iris Dell’Utri sono i nomi del padre e della madre di Raffaella Carrà. Un rapporto non sempre semplice il loro, soprattutto con suo padre. I genitori della conduttrice si separarono quando lei aveva soltanto 2 anni. In un’intervista di tempo fa, la Carrà definì suo padre un “playboy”, e fu per questo motivo che sua madre decise alla fine di lasciarlo. In un’intervista di qualche tempo fa, riproposta da famigliacristiana, la Carrà raccontò le sue origini e il rapporto con i suoi genitori. “I miei genitori si sono separati subito dopo il matrimonio. – ricordò – Per l’epoca era una rarità e mio padre mi minacciava che, se non mi fossi comportata bene, mi avrebbe tolto a mia madre”, spiegò. Più volte aveva precisato di non essere nata a Bellaria: “Non è vero. Mia madre era di Bellaria. Aveva un bar. La mia famiglia era molto benestante. È inutile che io racconti la favola della piccola Cenerentola che poi ha avuto successo. No, no, non era così.” Se il rapporto con suo padre era, dunque, tumultuoso, quello con sua madre era invece solido. Quando la donna morì, a soli 64 anni, dopo tre mesi di ricovero nel reparto di pneumologia dell’ ospedale Morgagni di Forlì per un tumore ai polmoni, il dolore per Raffaella fu infatti indescrivibile.

