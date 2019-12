RAFFAELE SANTAGATA/ Calciatore Casarano morto a 18 anni: stroncato dalla malattia

Il mondo del calcio, in modo particolare quello pugliese e dilettantistico, è in lutto per la scomparsa di Raffaele Santagata, 18enne calciatore del Casarano, morto all’ospedale Cardarelli a poche ore di distanza dal delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nel tentativo di arginare una malattia che nel giro di poche settimane se l’è portato via. Santagata, talentuoso terzino sinistro, dopo aver iniziato la carriera nell’Arci Scampia, era approdato alla Sangiustese, club marchigiano lasciato la scorsa estate per approdare proprio al Casarano. In questo primo scorcio di stagione il 18enne aveva già collezionato 8 presenze tra campionato e Coppa Italia, fino a quando, a novembre, si erano manifestati i primi sintomi della terribile malattia costatagli la vita.

RAFFAELE SANTAGATA, CALCIATORE CASARANO MORTO A 18 ANNI

L’allenatore del Casarano motivò alla stampa l’assenza di Santagata, nonché la sua impossibilità ad allenarsi, adducendo come spiegazione la comparsa di un’improvvisa febbre. Una spiegazione di pura facciata, dal momento che all’interno dello spogliatoio, oltre che ovviamente per quanto riguarda la società e la famiglia, tutti erano a conoscenza del male che aveva colpito Raffaele, un tumore al cervello, secondo quanto riportato da vesuviolive.it. Prima di Natale era stato il presidente della società pugliese, Giampiero Maci, a rivolgere un pensiero di incoraggiamento e vicinanza nei confronti del suo giocatore da parte di tutto l’ambiente: “Siamo vicini a lui con grandissimo affetto e speriamo di poterlo riabbracciare al più presto. Forza Lello!”. Raffaele Santagata, però, non ce l’ha fatta, gettando nella disperazione tutta la sua famiglia e le persone che gli volevano bene.

