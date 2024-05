Raffaella Carrà, chi erano genitori Raffaele Pelloni e Angela Iris dell’Utri/ L’infanzia passata con la madre

Raffaella Carrà nasce il 18 giugno 1943 dalla storia d’amore tra i genitori Raffaele Pelloni e Angela Iris dell’Utri. Papà e mamma, tuttavia, si separeranno molto presto. Così la showgirl si ritrova a trascorrere parte della sua infanzia tra la scuola di Bologna e Bellaria, dove la mamma e la nonna gestiscono “Il Caffè Centrale”. Per quanto riguarda l’infanzia di Raffaella Carrà, la celebre conduttrice viene descritta come una bambina molto solare e gioiosa che presto lascerà la sua terra per andare a Roma, dove frequenterà l’accademia nazionale di Danza con la fondatrice Jia Ruskaja.

Nel frattempo, su suggerimento della nonna, Raffaella Carrà tenta l’ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove viene ammessa, e dove si diploma in arti drammatiche nel 1960. Raffaella Carrà non ha esitato a lasciare il nido materno per dedicarsi alla propria carriera. Già da giovanissima, infatti, trova spazio a Cinecittà, dove prende parte a diverse pellicole tra cui “5 marines per 100 ragazze” diretta da Mario Mattioli e tanti altri film.

Raffaella Carrà, il rapporto coi genitori: la tensione col padre Raffaele e il legame speciale con la mamma

Se con la madre Angela Iris dell’Utri ha avuto un rapporto speciale, lo stesso non si può dire col papà con cui ha condiviso momenti tumultuosi. “I miei genitori si sono separati subito dopo il matrimonio”, ricordò Raffaella Carrà parlando della sua infanzia e del legame con papà e mamma. “Per l’epoca era una rarità e mio padre mi minacciava che, se non mi fossi comportata bene, mi avrebbe tolto a mia madre”, disse la showgirl in una intervista.

Più volte, la celebre conduttrice, aveva precisato di non essere nata a Bellaria, ma di essere di Bologna. “Mia madre era di Bellaria. Aveva un bar. La mia famiglia era molto benestante. È inutile che io racconti la favola della piccola Cenerentola che poi ha avuto successo. No, no, non era così.”

