L’amore di Raffaella Carrà per Sergio Japino: colpo di fulmine sul set, poi…

Una delle persone più importanti della vita di Raffaella Carrà è senza dubbio Sergio Japino, regista, ballerino e coreografo con cui la regina della tv fece coppia per più di quindici anni. Si incontrarono per la prima volta in tv, fu un vero e proprio colpo di fulmine come raccontò lui sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ricordando quel primissimo incrocio di sguardi. “Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scoccata la scintilla”, ha ricordato Japino.

La relazione tra Raffaella e Sergio, però, si concluse. Non il rapporto amorevole e cordiale che perdurò tra la Carrà e Japino, malgrado la rottura. Perché l’amore può cambiare, proprio come diceva Raffaella parlando del suo legame indissolubile con il coreografo. “Il nostro legame è nell’anima, abbiamo lo stesso sangue. Una storia d’amore normale è piccola rispetto a ciò che viviamo noi”, disse lui.

Sergio Japino e Raffaella Carrà, insieme fino alla fine: “Perché l’amore può cambiare ma non muore”

Con Raffaella Carrà, il rapporto proseguì finì all’ultimo dei suoi giorni. Sergio Japino le è stato vicino nei momenti più bui, prendendosi cura di lei quando arrivò il momento di stabilire le ultime volontà. E l’ex compagno si assicurò che ogni desiderio della sua Raffaella fosse rispettato, come la bara di legno grezzo, la cremazione e di portare le sue ceneri a San Giovanni Rotondo per via della devozione a Padre Pio.

Insomma, il loro amore è cambiato nel tempo, si è evoluto in qualcosa di diverso e di più fraterno. Ma indipendentemente dalle etichette parliamo di un rapporto sincero e autentico. Un legame unico. D’altronde “l’amore può cambiare ma non muore”.

