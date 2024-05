Raffaella Carrà, come è morta?/ Il tumore ai polmoni, la malattia di cui nessuno era al corrente

Come è morta Raffaella Carrà? La celebre showgirl ci ha lasciati il 5 luglio 2021, una data impressa nella mente di chi l’ha amata come Sergio Japino che a poco dalla scomparsa dichiara “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. All’epoca nessuno al corrente della malattia di Raffaella Carrà ma dopo la sua scomparsa è emerso che era deceduta a causa di un tumore ai polmoni, solo le persone più vicine alla showgirl erano al corrente della situazione.

Patrimonio di Raffaella Carrà e gli eredi: chi sono/ Valore enorme: non aveva figli ma i due nipoti erano...

A quanto pare la Carrà aveva deciso di non comunicare al pubblico le sue condizioni di salute, per evitare di sconvolgerlo con una notizia così terribile, sarà poi il medico che l’ha curata, spiegando le cause della sua morte, spiegare del carcinoma polmonare che l’aveva colpita, lo stesso che colpì la mamma di Raffaella, Iris Dell’Utri. “La mamma di Raffaella è morta a 63 anni proprio di tumore al polmone quindi si tratta prima di tutto di una questione genetica”, le parole del professore della Sapienza.

Federica e Matteo Pelloni/ Chi sono i nipoti di Raffaella Carrà: per lei erano "i figli mai avuti"

Com’è morta Raffaella Carrà? Il ruolo della genetica e l’aggravante del fumo nella malattia

Ovviamente, essendo Raffaella Carrà un’accanita fumatrice, vi è il sospetto che possa aver inciso anche il fumo: “Purtroppo il fumo ci ha portato via Raffaella con 10 anni d’anticipo. Se c’è una base genetica è ovvio che tutti i modelli di stili di vita influiscono su quella base genetica. Il polmone della donna è più piccolo rispetto a quello degli uomini. Quindi anche gli effetti negativi sono triplicati”, spiegò il medico curante.

Così, la grande artista se ne è andata dopo una malattia mai comunicata pubblicamente, una malattia che l’ha consumata giorno dopo giorno. Nelle sue ultime volontà prima della sua morte, la richiesta di Raffaella di una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.

Raffaella Carrà, chi erano genitori Raffaele Pelloni e Angela Iris dell’Utri/ L'infanzia passata con la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA