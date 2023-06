Raffaella Carrà, com’è morta?/ Il tumore ai polmoni che l’ha uccisa

Raffaella Carrà, la malattia che l’ha portata via: tumore ai polmoni

Raffaella Carrà, la regina della televisione italiana, è venuta a mancare il 5 luglio del 2012. Da tanti anni, la showgirl combatteva contro una grave malattia, tumore ai polmoni, che non le ha lasciato scampo. Aveva 78 anni quando ha lasciato per sempre il suo amato pubblico, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo televisivo.

A confermare le cause della morte è stato Dagospia: “Prima di essere portata alla Clinica Villa del Rosario di Roma, dov’è morta, Raffaella Carrà era stata ricoverata anche al Policlinico Gemelli. La conduttrice era malata di tumore ai polmoni, e non voleva vedere nessuno, tranne i familiari, gli assistenti e le persone a lei più care, come Sergio Japino. A seguirla nella terapia era stato il professor Paolo Marchetti, uno degli oncologi romani più apprezzato”.

Raffaella Carrà e la riservatezza nell’affrontare la malattia

La scomparsa di Raffaella Carrà ha scosso i media e il pubblico che tanto l’amava. Il motivo è che nessuno conosceva la grave situazione clinica che la showgirl viveva da anni. La regina del cabaret italiano ha affrontato la grave malattia che l’ha portata via, in completa segretezza e riservatezza.

In pochi conoscevano lo stato di salute del volto televisivo, che in una vecchia intervista aveva dichiarato: “Ho un unico vizio: sono le sigarette, che facciano male ne frego. Del resto mio fratello non aveva mai fumato e in quattro mesi è morto di cancro ai polmoni”. Anche la madre di Raffaella Carrà, Iris Dellutri, è scomparsa prematuramente a causa dello stesso male che ha colpito sua figlia, tumore ai polmoni.

