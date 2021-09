Raffaella Carrà: compagno Sergio Japino e perché non ha figli/ “Amavamo stesse cose”

Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà. Noto al mondo dello spettacolo per essere stato, durante gli anni ottanta, coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella. Ed è proprio in questo particolare periodo storico che Sergio Japino e Raffaella Carrà cominciano a collaborare stabilmente, dando vita a nuove produzioni televisive molto importanti.

Gino Stacchini, primo fidanzato di Raffaella Carrà/ "Ci conoscemmo a Bellaria e..."

Quando si parla della sua vita privata, gli appassionati di gossip ricordano chiaramente la sua storia d’amore con la mitica Carrà. Il noto coreografo però ha avuto anche un’altra relazione, con un’altra donna, da cui è nata la figlia Jessica. Per quanto riguarda Raffaella Carrà, il discorso maternità è svanito quando il medico le disse che era ormai troppo tardi per avere dei bambini, per una questione d’età.

Raffaella Carrà, causa morte e omaggio a Tale e Quale Show/ L'ultimo gesto dell'ex compagno Sergio Japino

Raffaella Carrà, Sergio Japino: “il nostro rapporto diverso”

L’indimenticabile Raffaella Carrà aveva conservato un ottimo ricordo del suo rapporto con Sergio Japino. Un rapporto sbocciato nonostante la differenza di età e grazie a tanti interessi comuni. “Con Sergio c’è stato un rapporto diverso: lui è più giovane di me (dieci anni meno), capiva e amava le stesse cose mie. Del resto io da bambina volevo fare la coreografa, che è il suo mestiere. C’era un rapporto più giocoso, scherzoso, che poi è diventato amore, e poi per scelte diverse è finito”, aveva raccontato la Carrà.

Raffaella Carrà, malattia e morte/ L'ex compagno Sergio Japino racconta il suo "calvario personale"

Per la showgirl, Sergio Japino aveva continuato a lavorare ancora, occupandosi della regia del programma Salvemos Eurovisión, condotto proprio dalla Carrà sulla TVE, e curato la regia del programma legato all’Eurovision Song Contest 2011 su Rai 2, sempre condotto dalla mitica Raffaella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA