Raffaella Carrà devota a Padre Pio/ Amici frati celebrano l’omelia al funerale

Raffaella Carrà aveva un rapporto molto stretto con la religione. Semplice ed umile, secondo Frate Simone Castaldi, avrebbe scelto una chiesa più semplice per i suoi funerali. «Sono sicuro che lei avrebbe voluto qualcosa di meno sfarzoso, l’abbiamo visto anche nella sobrietà del corteo funebre verso la camera ardente, ma non aveva indicato una chiesa in particolare e d’accordo con Sergio Japino questa è sicuramente la scelta migliore», spiega Frate Simone al Corriere della Sera. Per la celebrazione dell’omelia, a Roma, presso la chiesa scelta per le esequie della regina della televisione italiana, ci saranno anche quattro amici frati che le renderanno omaggio. Come fa sapere il Corriere della Sera, Fra’ Simone parlerà all’inizio della cerimonia religiosa mentre l’omelia sarà affidata ai quattro frati legati a Raffaella Carrà da un rapporto d’amicizia.

Raffaella Carrà e il rapporto con la religione

Frate Simone Castaldi ha descritto Raffaella Carrà come una donna di grande spritualità. Molto riservata, la più grande soubrette della televisione italiana ha sempre vissuta in modo intimo il suo rapporto con la religione come sottolinea Frate Simone.«Raffaella Carrà era una donna di grande spiritualità, me lo ha confermato Sergio Japino, che sta seguendo tutti i dettagli della cerimonia, e lei stessa in più interviste ha detto di essere abituata a pregare come le aveva insegnato la nonna. Per i propri cari, per le persone a cui voleva bene. Come in molte altre cose della sua vita, lei ha seguito un percorso di fede proprio” – spiega Frà Simone. “Proprio poco fa ho rivisto uno spezzone in tv in cui ribadiva la sua devozione per Padre Pio», ha concluso Frate Simone che lascerà la parola a quattro frati cappuccini arrivati direttamente a Roma da San Giovanni Rotondo.

