“Raffaella Carrà elogiava vaccino ed è morta”/ Complottisti e no vax all’attacco

Non c’è morto nel mondo dello spettacolo ora che non venga preso di mira da complottisti e no vax. È successo con Michele Merlo e Carla Fracci, giusto per fare due esempi. Accade oggi con Raffaella Carrà. A sorprendere è la velocità con cui si fiondano sul personaggio di turno. La regina della tv si è spenta oggi alle 16:20, dopo qualche minuti è stato dato l’annuncio e mezz’ora dopo sono cominciate le prime illazioni. Vittima di una malattia che aveva deciso di tenere per sé e poche altre persone, Raffaella Carrà è stata presa di mira con post vergognosi da parte di no vax e complottisti. «Io non vorrei infierire, ma anche la Carrà aveva fatto l’elogio del vaccino… e poi è morta», scrive un utente. C’è chi passa dalle illazioni choc ad attacchi veri e propri: «Ecco quando ha fatto la Carrà il vaccino? Non è casuale. Ci hanno tolto una icona mondiale per colpa di questi veleni. Vergogna».

Com'è morta Raffaella Carrà, malattia/ "Un calvario, era diventata magrissima"

COMPLOTTISTI E NO VAX CONTRO RAFFAELLA CARRÀ

Altri si sono spinti oltre, andando a ripescare le dichiarazioni rilasciate da Raffaella Carrà sul vaccino anti Covid. «Mi dispiace per la Raffa, una grande persona. Però c’è da pensare». Sì, in effetti c’è proprio da pensare, ma a come si possa arrivare a certe dichiarazioni. Ma a quest’ondata sta rispondendo un’altra, quella di sdegno in un momento così difficile per la famiglia di Raffaella Carrà. «Io non posso credere che i complottisti stiano già cercando di infamare la morte di Raffaella Carrà tirando in ballo il vaccino. Il disgusto che mi provocano questi deliri è indescrivibile». Purtroppo la showgirl, cantante e conduttrice combatteva da qualche tempo una malattia che l’aveva debilitata. Non aveva voluto parlarne, scegliendo di combattere in silenzio, ma con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. Quella grinta che serve ora a contrastare quell’ondata vergognosa che torna e ritorna ciclicamente sui social.

