Raffaella Carrà, moneta da 2 euro nel 2023/ Annuncio di Fabio Canino “Giusto tributo”

Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro commemorativa nel 2023. L’annuncio è stato dato da Fabio Canino nel corso del “Festival della Tv” di Dogliani (Cuneo) e ha rapidamente fatto il giro del web. Da quanto si apprende, all’iconica artista sarà una vera e propria moneta, non semplice un pezzo da collezione. Di fatto, una di quelle che i Paesi possono emettere “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”, come ha descritto la pagina social “Cinguetterai”.

Così, a Raffaella Carrà, dopo l’intitolazione di una piazza a Madrid , del lungomare di Bellaria e del Centro di Produzione Rai di Via Teulada, è giunto un altro tributo: “Giusto che tributi di questo calibro ci siano – ha dichiarato Fabio Canino, come si legge su ‘Il Fatto Quotidiano ‘-. In generale, vorrei che gli omaggi ai nostri grandi personaggi venissero fatti quando sono in vita e se li possono godere come nel mio piccolo ho fatto io: il mio amore per Raffaella era vero, tanto che le dedicai un libro nel 2007 e poi uno spettacolo teatrale, ‘Fiesta’”.

RAFFAELLA CARRÀ SULLA MONETA DA 2 EURO: IL TRIBUTO DELL’ITALIA

Con Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro, l’Italia omaggerà una delle sue protagoniste di sempre del mondo dello spettacolo. L’assessore Jorge García Castaño, quando le fu intitolata una piazza a Madrid, dichiarò: “Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Dobbiamo omaggiarla al più presto. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze”.

Sulle piazze, negli studi televisivi, ora anche sulle monete da 2 euro: il nome di Raffaella Carrà è destinato a restare inciso a caratteri cubitali in eterno nella nostra storia.

