Raffaella Carrà, retroscena inedito sulla sua vita/ “Amava i poveri e i dimenticati. Serviva alle mense…”

Raffaella Carrà: quello che non si è mai saputo della sua vita

Raffaella Carrà è stata la protagonista indiscussa della televisione italiana. Cantante, ballerina, conduttrice e vera showgirl, ha scritto pagine di storia del mondo dello spettacolo italiano. Della sua vita professionale si conosce ogni dettaglio, ma della sua vita privata ci sono ancora particolari che in pochi conoscono. La Carrà amava distingue la vita privata da quella professionale e, finito il lavoro, toglieva i costumi della Carrà per tornare ad essere semplicemente Raffaella. Donna genuina, semplice, generosa e legata ai valori veri della vita, Raffaella Carrà ha sempre mostrato la propria vicinanza alle persone meno fortunate.

Non avendo avuto figli, ha adottato molti bambini a distanza di cui cercava sempre di avere notizie. Tuttavia, c’è un altro aspetto della vita della Carrà che in pochi conoscono e che è stato svelato a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno.

Raffaella Carrà e il gesto di generosità per i poveri

A svelare un retroscena sulla vita di Raffaella Carrà è il giornalista di Famiglia Cristina Luciano Regolo che ha raccontato cosa faceva l’artista per le persone che, nella vita, erano state meno fortunate. Oltre ad aiutarle economicamente, la Carrà provava a farlo anche con gesti concreti.

“C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati, verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”, le parole del giornalista.

