Raffaella Carrà, urna portata da San Pio/ Sergio Japino commosso, Beruschi “Eccola”

Il desiderio di Raffaella Carrà di fare visita un’ultima volta a San Pio a San Giovanni Rotondo è stato esaudito. Alle 11 in punto di oggi, 4 settembre, le sue ceneri sono arrivate nella cittadina, trasportate da un commosso Sergio Japino, il coreografo e regista compagno di una vita di Raffaella. Ad accogliere l’urna con le ceneri della conduttrice, come fa sapere l’Ansa, c’era il direttore di Tele Radio Padre Pio, Stefano Campanella e Fra Francesco Di Leo, rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo. Alla fine della cerimonia, durante la quale è stata svelata una lapide in onore di Raffaella, posizionata davanti la sede di Tele Padre Pio, che fu proprio la Carrà ad inaugurare, Sergio Japino ha detto: “Ascoltate il mio silenzio”.

Anche il direttore Campanella ha speso poi qualche parola per la conduttrice: “Vogliamo dire grazie a Raffaella per la grande donna che è stata e che noi abbiamo avuto modo di conoscere”, e ha poi ricordato che “Raffaella nel 2001 ha inaugurato la sede di questa piccola emittente, da allora ha sempre avuto un legame molto forte con noi”.

Anche l’attore comico Enrico Beruschi era presente a San Giovanni Rotondo alla cerimonia per l’arrivo delle ceneri di Raffaella Carrà. Nell’occasione ha tenuto a ribadire che “Voleva tornare qui, non come presenza vera in carne e ossa, ma come presenza di cuore”. Ha poi ricordato che “L’unica volta che ci siamo allegramente parlati è stato qui a San Giovanni Rotondo per l’inaugurazione di Teleradio Padre Pio. Era un incontro tra due vecchi amici che però non si erano mai incontrati prima e che si ammiravano da lontano”.

Beruschi ha infine raccontato un aneddoto: “Il lato divertente di quella giornata è stato quando ho sgridato i fraticelli che si dimenavano come anguille ballando sulle note delle canzoni di Raffaella, mi sono assunto la responsabilità di rimproverarli”, ha concluso l’attore.



