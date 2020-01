RAFFAELLA, IL PADRE VINCENZO LA RIFIUTA/ Colpa di Graziella! (C’è posta per te)

Continua la discussione nello studio di C’è Posta per te tra Raffaella, suo padre Vincenzo e la sua compagna Graziella. Maria De Filippi cerca di fargli capire che questi anni lontani lo hanno privato anche di sua nipote Sophia, della quale infatti non ricorda né il nome e né l’età. “Per me è difficile spiegarle perché un nonno c’è sempre e l’altro non c’è mai, come è difficile dirle a te” dichiara Raffaella. La conduttrice lo invita allora a prendere una decisione ma Vincenzo dichiara: “Io ho creato una famiglia, non è che li ho esclusi. Questa esclusione è partita da loro”. Il colpo di scena arriva con Graziella che dichiara di volersi mettere da parte pur di mettere pace tra Raffaella e suo padre. Il pubblico applaude questa decisione ma l’ultima parola sta a Vincenzo: “Se lei mi promette che non ci saranno parole contro Graziella e altri potrei decidere di rivederla”. Vincenzo accetta di rivederla anche da solo, ma è Graziella a tirarsi indietro: “Con me si è comportata male, per me è no!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Raffaella rivuole un rapporto con suo padre Vincenzo

Raffaella è la protagonista della quarta storia della prima puntata di C’è Posta per te 2020. La donna chiama per suo padre Vincenzo che si è allontanato da lei a causa della nuova compagna, Graziella. I due si sono conosciuti nel 2008 e per lei Vincenzo ha lasciato sua moglie e madre di Raffaella. Negli anni successivi la figlia lo cerca per il suo matrimonio, a cui lui non va, e per la nascita di sua figlia, ma suo padre non si è mai mosso senza la sua compagna. Raffaella vorrebbe trascorrere del tempo sola con suo padre, ed è questo che Vincenzo sembra non capire. Oggi in studio, chiamati da Raffaella, ci sono sia suo padre che la sua compagna. La figlia inizia allora a parlare, chiarendo sin da subito il desiderio di poter frequentare suo padre anche senza la costante presenza di Graziella.

Raffaella Vs Vincenzo e Graziella: padre e figlia discutono a C’è Posta per te

Maria De Filippi fa notare alla coppia che è dal 2013 che non si vedono ma a questo punto è proprio Graziella ad intervenire. “Io ho fatto il possibile per avvicinarli, infatti colo fratello ci sono riuscita ma con lei no” dichiara la donna, aggiungendo di aver tentato di avvicinare tutta la famiglia, fallendo con Raffaella. Vincenzo allora spiega perché vuole che Graziella sia sempre al suo fianco, anche se per andare solo a casa di sua figlia: “Io non la posso escludere, è anche una forma di rispetto. Come i suoi figli fanno parte della mia vita, anche io vorrei che loro facessero parte della mia”, dichiara. I toni sono abbastanza tesi, Graziella ricorda a Raffaella di un prestito fattole e delle pesanti parole dette da lei a suo padre. “In quell’occasione c’è stata una discussione ma sono tante le cose che molto probabilmente non sai”, ammette Raffaella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA