RAFFAELLA E SARA, LITE COL PAPÀ A C’È POSTA PER TE/ Lui chiude, Maria si infuria!

Raffaella e Sara sono due sorelle che hanno chiamato C’è posta per te per avere la possibilità di incontrare il loro papà Tommaso e avere un confronto. Sono infatti tre anni che non hanno un rapporto e che lui le ha addirittura bloccate sui social e sul cellulare e, per le due sorelle, la colpa è della sua nuova compagna Michela. La donna, più giovane di lui, è l’ultima persona con cui hanno avuto contatti ed è stata proprio lei che ha detto loro che non avrebbero dovuto volere un rapporto con lei ma con loro padre che, però, non voleva averlo.

Lui ha poi confermato la cosa, dicendo di non volerle più vedere altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Oggi Raffaella e Sara sperano di poter finalmente riabbracciare il loro papà dopo un definitivo chiarimento.

Tommaso chiude la busta alle figlie a C’è posta per te

Tommaso e Michela hanno accettato l’invito a C’è posta per te e trovano dall’altra parte della busta le due ragazze. È Raffaella a parlare: “Sono passati ben 3 anni da quando abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono 20 anni che manchi dalla nostra vita, ti sei perso tutto di noi, non ci sei stato quando eravamo a scuola, a Natale e nei momenti difficili. Sono qui non per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, ma per chiederti perché non abbiamo mai potuto avere un rapporto padre-figlie.” Lui, però, è restio, parla di soldi e non crede alla buona volontà delle due ragazze, così come la sua nuova compagna. Alla fine chiude dunque la busta, ricordando come anche al momento delle nozze la figlia gli abbia chiesto dei soldi. A questo punto Maria De Filippi perde le staffe: “Ma quando una figlia si sposa a chi caz*o li deve chiedere i soldi? È normale che li chieda!” sbotta, dicendo all’uomo che sbaglia a chiudere la porta alle figlie.

