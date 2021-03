Raffaella Ferrari, moglie Luca Laurenti/ Lui: “stiamo bene insieme anche a distanza”

Raffaella Ferrari è la moglie di Luca Laurenti, il popolare conduttore spalla di Paolo Bonolis in diversi programmi di successo come “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”. Il conduttore è felicemente innamorato da tantissimi anni della compagna Raffaella Ferrari con cui è sposato al 1994. 27 anni d’amore tra i due che si sono conosciuti proprio grazie allo zampino di Paolo Bonolis che gli ha presentato la donna. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi, visto che Raffaella e Luca si sono innamorati e poco dopo sposati. Dal loro matrimonio è nato anche un figlio di nome Andrea. Su di loro però si conosce davvero poco visto che la coppia è molto riservata e discreta e preferisce vivere il proprio amore lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Le poche cose che si conoscono sulla donna sono dovute ad alcune dichiarazioni rilasciata dal Maestro durante alcune interviste in cui ha confessato quanto la moglie sia stata importante in un momento molto complicato della sua vita.

Luca Laurenti: con Raffaella Ferrari mi sono risolto”

“Con Raffaella Ferrari me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione. Mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia!” – ha dichiarato Luca Laurenti che, parlando sempre della compagna, si è lasciato andare anche ad altre dichiarazioni che hanno scioccato i fan. In particolare a far discutere sono state delle dichiarazioni di Laurenti che parlando del rapporto con la moglie non si è tirato indietro nel raccontare che ha una storia aperta. In particolare ha detto: “se entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido, oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà me tolgo le mutande e mi ci metto pure io!”. Non solo, Laurenti ha aggiunto: “io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza. Ogni coppia ha il suo codice e il nostro è sempre unificante. Non ci sono cose che uno può fare o non può fare. Quanto alla fedeltà, il problema per noi non è il cosa si fa, ma come lo si fa!”.



