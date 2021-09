Raffaella Fico “Balotelli? Mi cacciò di casa quando ero incinta”/ “Oggi siamo amici”

Raffaella Fico torna a parlare di Mario Balotelli nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl racconta di un amore molto turbolento, nato però con un bel corteggiamento: “Mario mi ha corteggiata: ci sentivamo al telefono, i messaggi, al primo appuntamento mi h anche portato delle rose rosse.”, racconta sorridendo in diretta. L’argomento si sposta poi su sua figlia Pia: “Non sono rimasta incinta, insieme l’abbiamo cercato e voluto. – ha tenuto a chiarire Raffaella, spiegando che – C’è stato un momento pesante: lui non sapeva se lo voleva, prima si, poi no, mi ha anche cacciato di casa. Che poi Pia non è arrivata subito: noi ci abbiamo provato per sette mesi prima di riuscirci. La nostra poi era una relazione troppo affollata: c’erano troppe persone, tanti ci mettevano becco. “

Raffaella Fico e la figlia Pia/ "L'abbiamo cercata e voluta con Mario Balotelli"

Raffaella Fico: “Io e Mario Balotelli oggi siamo in buoni rapporti”

Signorini ricorda allora quando, incinta di Pia, partì per Londra, dove si trovava Mario Balotelli, per cercare un confronto con lui. “Andai a casa sua, lui era dentro casa con amici, fratello, la mamma ma non mi aprì e, anzi, chiamò addirittura la polizia. Sono andata via con la polizia. – racconta la Fico, spiegando che – Oggi l’ho perdonato, i nostri rapporti sono distesi, siamo amici e ci raccontiamo le cose. Io e lui poi ci siamo parlati, chiariti, poi mi ha chiesto anche scusa. Eravamo giovani, probabilmente abbiamo sbagliato entrambi.”

