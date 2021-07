Raffaella Fico concorrente al Grande Fratello Vip 6?/ “Voluta da Alfonso Signorini”

Fioccano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è costantemente al lavoro per mettere in piedi un cast che sia all’altezza dei precedenti e, se possibile, anche migliore. D’altronde, di nomi importanti in questi giorni ne sono circolati e l’ultimo è arrivayo in queste ore. Stando a quanto riporta Fanpage, Raffaella Fico sarebbe molti vicina al contratto. “La showgirl voluta da Alfonso Signorini dovrebbe entrare nelle prime battute del reality in partenza a settembre (pare il 13 settembre ma la data non è confermata).” fa sapere la fonte, che lancia anche altri due nomi “Tra le trattative in corso spuntano i nomi di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan.”

Ricordiamo che la Prati ha già fatto il Grande Fratello Vip, abbandonandolo (come dimenticare il suo ‘chiamatemi un taxi!’. Sarebbe invece la prima volta per Raz Degan – già vincitore dell’Isola dei Famosi – e per Totò Schillaci. Di recente, Dagospia ha lanciato i nomi dei primi possibili concorrenti: “I primi cinque concorrenti ‘certi’ della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez”. A questi si aggiungono Jo Squillo, Amedeo Goria e Maria Monsè. Al momento non c’è però alcuna certezza.

