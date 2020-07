Raffaella Fico, felice con Giulio Fratini/ “Matrimonio? Mai dire mai ma per adesso..”

Raffaella Fico bella e piena di like e in queste ultime settimane ancora di più. L’amore l’ha resa ancora più bella e per i fan è davvero complicato starle lontano ed evitare di sbirciare il suo profilo sempre pieno di panorami mozzafiato (e non stiamo parlando solo di faraglioni e spiagge). Intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, Raffaella Fico ha raccontato delle sue due ultime settimane di fuoco in giro per mari e per monti spiegando anche i suoi trucchi per mantenersi bella “mangio di tutto ma faccio anche tanto sport” e anticipando che qualcosa bolle in pentola nel suo futuro lavorativo e, in particolare, che alcune proposte sono arrivate ma che è ancora presto per capire come andrà a finire.

RAFFAELLA FICO IN LOVE CON GIULIO FRATINI, NOZZE?

In particolare, stuzzicata dal padrone di casa Francesco Fredella, Raffaella Fico ha rivelato: “Delle proposte lavorative ci sono, poi bisogna valutare e vedere se le cose vanno in porto o meno. Io ho già fatto GF e Isola dei Famosi, mi piacciono i programmi di avventura come Pechino Express”. Ma quando le viene chiesto con chi vorrebbe prendervi parte rimane un po’ sul vago: “Ci voglio riflettere, su due piedi non saprei, ci vuole una spalla forte…”. Infine, Francesco Fredella le fa i migliori auguri per la sua attuale storia d’amore con Giulio Fratini ricordando che si tratta di un giovane imprenditore inserito da Forbes tra i migliori under 30: “Sono felice, l’uomo deve essere intelligente e interessante e con questo ho detto tutto”. E sulla questione matrimonio? “Mai dire mai ma al momento non è una cosa che gironzola nei miei pensieri…”.



