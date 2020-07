Raffaella Fico bacia Giulio Fratini a Positano/ Nuovo fidanzato per la showgirl?

Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato? Sembrerebbe proprio di si dalla foto pubblicate in anteprima assoluta dal settimanale Chi in uscita da mercoledì 15 luglio 2020 in tutte le edicole. Il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, ha sorpreso la bellissima showgirl tra le braccia di un nuovo amore con cui ha trascorso alcuni giorni di vacanza nella splendida Positano. Una vacanza all’insegna dell’amore per la ex concorrente del Grande Fratello che dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi, procuratore e figlio dell’ex direttore generale della Juventus, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giulio Fratini. La bella showgirl napoletana è stata pizzicata in compagnia di Giulio Fratini, imprenditore annoverato anche nella speciale classifica di Forbes tra i cento talenti under 30. Non solo, Fratini proviene anche da una famiglia facoltosa visto che il nonno Giulio è il fondatore del celebre brand di jeans Rifle, mentre il padre Sandro è proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels. Ma non finisce qui, visto che il giovane Fratini possiede anche la collezione di orologi più grande al mondo, circa 2 mila esemplari, valutati all’incirca un miliardo di euro.

Raffaella Fico, weekend d’amore con Giulio Fratini

Un weekend all’insegna dell’amore per Raffaella Fico e il nuovo fidanzato Giulio Fratini. La “coppia” è stata sorpresa a Positano intenta a scambiarsi baci e tenere effusioni e dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi sembrano davvero molto affiatati e complici. La bella Raffaella era senza la piccola Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli. Un rapporto sereno quello che oggi la showgirl vive col campione di calcio dopo una serie di problemi che per fortuna sono stati chiariti per il bene della piccola Pia. “Mario è sempre il padre di mia figlia” – ha detto la Fico ospite nel salotto televisivo di Vieni da Me di Caterina Balivo – “oggi se ci penso non mi fa più male, mentre un po’ di anni fa al solo pensiero stavo male con me stessa. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me”. Oggi per fortuna la Fico ha superato quel terribile momento quando Balotelli non voleva riconosce la piccola Pia, un momento che ha ricordato così: “ho perdonato Mario per amore di mia figlia. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”.



