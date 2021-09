Raffaella Fico/ L’amore per fidanzato Piero Neri, le tensioni con Katia Ricciarelli

Raffaella Fico rapporti tesi con Katia Ricciarelli?

Raffaella Fico sembra aver archiviato il “dissing” iniziale con Soleil Sorge durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Le due ragazze, infatti, sono state anche protagoniste dello scherzo che ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore il soprano ha voluto scusarsi per la sua reazione: “Io sono scattata quella sera perché, te lo dico, intanto sono ignorante, non ho la percezione del meccanismo, voi siete più informati di me… a me ha dato fastidio il fatto che si potesse scherzare su una cosa del genere, cioè su persone che ho visto e sono state cacciate fuori”.

La spiegazione della Ricciarelli, però, non ha convito Raffaella Fico che ha ricordato la battuta che Katia ha fatto nei suoi confronti appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip. “La battuta non è lo scherzo; lo scherzo ha tutta una costruzione, la battuta viene così”, si è giustificata la Ricciarelli, ribadendo che il suo voleva essere un complimento, non convincendo del tutto la Fico. Le due sembrano continuare a non capirsi.

Raffaella Fico: le aspettative di Sonia Bruganelli

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, Raffaella Fico è tornata a parlare della sua relazione con il calciatore Mario Balotelli, padre della sua bellissima bambina Pia. Ma non solo, la showgirl ha anche parlato della storia d’amore appena nata con Piero Neri, imprenditore che vive a Forte dei Marmi. Nel giro di pochi mesi i due si sono conosciuti e innamorati: Raffaella e Piero Neri si sono fidanzati poco prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’imprenditore toscano è molto amico di Gianmaria Antinolfi, con cui Raffaella Fico si è più volte confidata dentro la casa. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sembra riporre numerose aspettative nei riguardi di Raffaella Fico definendola una bellissima donna capace di generare dinamiche all’interno della casa. D’altronde non è la prima volta che la bella mora varca la famosa porta rossa.

