Raffaella Fico, morta mamma Antonietta/ Francesco Fredella: “Si è spenta nella notte”

Raffaella Fico dice addio a mamma Antonietta. La madre della showgirl è morta durante la notte improvvisamente. Ad annunciarlo è stato il giornalista nonchè amico di Raffaella, Francesco Fredella. Durante RTL 102.5 News, Francesco Fredella ha mandato un forte abbraccio all’amica Raffaella Fico che, insieme alla sua famiglia, sta affrontando un momento molto doloroso. “Oggi è una giornata difficile. Voglio essere vicino ad una mia amica, Raffaella Fico che ha perso la mamma, improvvisamente, nella nottata di oggi”, ha annunciato Francesco Fredella che ha mandato un personale abbraccio alla Fico a cui ha inviato anche i messaggi d’affetto e si sostegno della famiglia di RTL 102.5. “L’ho sentita in giornata e le ho mandato un messaggio, ma le mando un forte abbraccio, l’abbraccio di tutta RTL 102.5″, aggiunge ancora Fredella.

RAFFAELLA FICO, MORTA LA MADRE ANTONIETTA

Raffaella Fico sta affrontando il terribile dolore in silenzio. Nessun commento e nessun post sui social per la showigirl che può contare sull’appoggio della famiglia e degli amici come Francesco Fredella che, a RTL 102.5 News ha ricordato come mamma Antonietta l’abbia sempre sostenuta ed incoraggiata sin dall’inizio della sua carriera. “La mamma di Raffaella l’aveva indirizzata nel mondo dello spettacolo iscrivendola quasi casualmente ad un concorso di bellezza, quelli che si facevano all’interno dei giornali. Poi da lì a poco si è ritrovata ad essere una vera star“, ha aggiunto ancora Francesco Fredella rinnovando le proprie condoglianze e il proprio affetto alla Fico e alla sua famiglia. Un dolore che Raffaella ha scelto di non condividere se non con la propria famiglia.



