Raffaella Fico sorprende un vip che fa autoerotismo/ Chi è? Manila Nazzaro fa il nome

Niente passa inosservato all’occhio del Grand Fratello e del pubblico. Ieri sera il mondo dei social si è accorto di una cosa accaduta nella casa del Grande Fratello Vip 6: Raffaella Fico avrebbe sorpreso Nicola Pisu in bagno mentre stava facendo dell’autoerotismo. Al momento non ci sono video sull’accaduto, ma sa quanto si legge nei commenti su Twitter la notizia è giunta anche ad altri coinquilini della casa. Infatti, sembra che Alex Belli abbia dato un consiglio al figlio di Patrizia Mirigliani: “Ha detto che deve alzarsi presto per queste cose ora capisco perché Alex quello che salta giù dal letto come un coniglio la mattina”, ha commentato un utente. Secondo il racconto del popolo del web l’ex di Mario Balotelli avrebbe semplicemente raccontato di aver trovato un uomo in questa situazione, senza fare il nome.

Manila Nazzaro “smaschera” Nicola Pisu

Chi è stato quindi a fare il nome di Nicola Pisu? È stata Manila Nazzaro. Il gesto della ex Miss Italia non è per niente al pubblico: “Mi dispiace dove constatare alle Miss ogni tanto si sposata la corona”, ha scritto un utente definendo il comportamento di Manila come una grande mancanza di rispetto. Ancora: “Comunque è vero sembra che goda a metterlo in difficoltà. Ieri quando Raffaella ha detto che ha aperto la porta del bagno e c’era un uomo… lei si è messa a gridare Nicola Nicola e meno male che gli vuole bene” e “La cosa più orrenda è che l’ha detto davanti a tutti per metterlo in difficoltà e deriderlo. Poco dopo insieme ad Alex e Manuel l’ha detto lui stesso di essere stato beccato e a ironizzarci sopra”. Non è la prima volta che Manila parla male di Nicola Pisu. Nella scorsa puntata aveva invitato Soleil Sorge a non considerarlo come un punto di riferimento.

