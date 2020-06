Raffaella Fico “Torno in tv ma non vi rivelo dove”/ E su Mario Balotelli…

Pubblicità

Raffaella Fico vola sui social nonostante l’assenza in tv. I fan la richiedono a gran voce e adesso che ci siamo lasciati questo periodo di quarantena alle spalle, in molti sperano di rivederla come ospite o al timone di una trasmissione. A pronunciarsi su questa possibilità è la diretta interessa che intervenendo oggi nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha detto la sua sul suo ritorno in tv. In particolare, stuzzicata dal conduttore ha subito chiarito, Raffaella Fico “Qualcosa bolle in pentola, arrivano sempre proposte ma non posso ancora dire molto”. Raffaella Fico è bella, verace e sicuramente non si tira mai indietro quando si tratta di essere chiari e diretti ma da buona napoletana sa bene che parlare presto di progetti importanti potrebbe essere un po’ controproducente e anche oggi lo ha confermato.

RAFFAELLA FICO TORNA IN TV E SU MARIO BALOTELLI…

In radio Raffaella Fico non si sbilancia e non si pronuncia rivelando che “fino a quando non sarà tutto nero su bianco” non dirà niente ma da quanto si vocifera sembra che non si tratta di un ruolo da opinionista o guest star ma di conduttrice. Inutile dire che le ipotesi non mancano tra chi la vede bene anche in un programma dedicato alla cronaca e chi, invece, la vede come neo Fiammetta Cicogna alla guida di un programma come Wild. Bocca cucita riguardo alla sua vita privata ma su questa complicata quarantena che ha messo un po’ in crisi le famiglie con genitori divorziati proprio come la sua: “Mario Balotelli e Pia non si sono visti molti per via della quarantena proprio come tutti i figli di genitori separati in questo periodo. L’unica cosa che li ha aiutati sono le video chiamate ma avremo modo di recuperare…”.



