Raffaella Mennoia, dedica per compleanno Alessio Sakara/ “Nulla di sdolcinato ma..”

Raffaella Mennoia è sicuramente uno dei personaggi più noti della televisione e dell’universo di Maria de Filippi. Proprio il braccio destro della sanguinaria è sempre molto attiva sui social e spesso è finita nell’occhio del ciclone del gossip. In passato per via della sua relazione con Jack Vanore, ex tronista di Uomini e donne, e poi per quella che sembra essere una lunga e solida relazione con Alessio Sakara. Il campione di MMA affianca Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni alla guida di Tu si Que Vales ma non tutti sanno che è proprio lui il fidanzato di Raffaella Mennoia da oltre un anno ormai. I due non hanno mai sbandierato la loro relazione ai quattro venti ma il gossip è esploso anche per loro, lo stesso che nei mesi scorsi aveva addirittura avanzato l’ipotesi di una crisi per la coppia.

RAFFAELLA MENNOIA, DEDICA AL SUO ALESSIO SAKARA

A quanto pare, però, non è così visto che proprio poco fa, in occasione del compleanno di Alessio Sakara, Raffaella Mennoia ha pensato bene di postare una foto che li ritrae insieme e di fare una dedica speciale a quello che indica come “un orsetto” nelle sue emoticon, piazzandogli accanto un cuore. In particolare, la bella autrice televisiva ha scritto nella didascalia: “La tua faccia quando hai capito l’uso della luce sul telefonino per fare selfie migliori..Ho molte foto di noi ma questa con la tua espressione mi fa troppo ridere..🧐🤔😳 Oggi è il tuo compleanno non dirò nulla di sdolcinato..solo una foto e Auguri Tu 🐻❤️”.



