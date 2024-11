Alessio Sakara assente alla finale di Tu si que vales 2024: ha debuttato in MMA

Tutti sul palco per la serata di gala di Tu si que vales 2024, da Maria De Filippi a Gerry Scotti, passando per Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Ma c’è un assente giustificato che è Alessio Sakara, il noto artista marziale e volto tv è infatti tornato sul ring a distanza di cinque anni, come annunciato da Martin Castrogiovanni che ha introdotto un videoclip nel quale ha spiegato i motivi dell’assenza: “Il nostro amico e collega Alessio Sakara è partito per un posto lontano, guardate il video che abbiamo preparato” ha detto mostrando ai telespettatori le immagini del suo ritorno: “Ieri in America è stato il primo italiano a combattere nella prima lega al mondo di Mma a mani nude e ha vinto”.

Anna Lou e Nikita Perotti stanno insieme?/ Lei: "Non ci etichetto", Erra stuzzica: "Tenerezze tra loro…"

Tutti in piedi a Tu si que vales, la reazione dei protagonisti della trasmissione non si è fatta attendere nei confronti di Alessio Sakara.

Alessio Sakara debutta in Mma, Maria De Filippi applaude: “Primo italiano in questa disciplina”

Non poteva mancare il caloroso abbraccio di tutto lo studio di Canale Cinque per Alessio Sakara, assente dalla finale di Tu si que vales 2024 ma capace di regalare un grande record allo sport italiano. Maria De Filippi ha sottolineato il traguardo tagliato: “E’ il primo italiano in questa disciplina, bravo Alessio”. A prendere la parola è stato poi l’amico Martin Castrogiovanni, che ha rivelato: “Si è allenato cinque anni per arrivare a questo traguardo, credo che lui debba essere un esempio per tutti i ragazzi che si avvicinano a questa disciplina”. Anche Sabrina Ferilli ha esaltato il collega: “Bravissimo Alessio, ci manchi!”

Infortunio Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle: "Distorsione"/ Brutta caduta con Paolantoni: Video