Raffaella Mennoia, lettera al papà morto/ “Coronavirus, non posso farti la tomba”

Tra le disposizioni del decreto emanato dal Governo Italiano per l’emergenza Coronavirus c’è anche il divieto di celebrare messe e funerali. Una disposizione che purtroppo tocca in prima persona Raffaella Mennoia, nota autrice televisiva e braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne. È lei stessa a rendere partecipi i follower di questa delicata situazione che arriva dopo il dramma della morte di suo padre. Su Instagram la Mennoia ha infatti condiviso una lunga lettera indirizzata proprio al suo papà al quale, ammette, non potrà fare la tomba, almeno fino a quando l’allarme non rientrerà. “Mi avresti detto: non uscire di casa. – esordisce nella sua lettera – Ti saresti preoccupato molto per me,conoscendomi, la figlia ribelle.. Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei.”

Raffaella Mennoia e l’emergenza Coronavirus: le commoventi parole per il papà

Raffaella Mennoia si unisce al dolore di tanti e alla preoccupazione per l’emergenza Coronavirus ma racconta anche un momento molto personale e delicato. “Non si esce, si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute.. – così dichiara – in questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date.” Tuttavia gli fa una promessa: “sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile.” La Mennoia conclude: “Spero che nessuno debba affrontare il lutto di un genitore e aver negata la possibilità di fare una tomba o peggio un funerale. – e ricorda – IO RESTO A CASA fatelo anche voi per chi amate..VOGLIO CHE TU SIA FIERA DI ME SEMPRE #ciaopapa”





