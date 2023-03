Raffaella Mennoia “Maria? Filo conduttore della mia vita”/ “Mi ha insegnato tutto”

Raffaella Mennoia: il libro dedicato a Maria De Filippi

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha scritto un libro “Cupido spostati”, che si ispira proprio a Uomini e donne, programma di cui è autrice. “A Maria, filo conduttore della mia vita”, è la dedica sul libro. Le Mennoia, infatti, lavora da anni al fianco della De Filippi come autrice del dating show (di cui cura anche i casting del dating show) di “C’è posta per te” e tutti gli altri programmi di Fascino: “Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni”, ha detto Raffaella Mennoia intervistata dal Corriere della Sera.

Nei giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo, la Mennoia è sempre stata vicino alla conduttrice: “Ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

Raffaella Mennoia: “Tutto vero a Uomini e Donne”

Nel suo libro, “Cupido spostati”, Raffaella Mennoia parla molto del suo lavoro, delle coppie che hanno partecipato a Uomini e Donne e delle loro storie. Intervistata dal Corriere della Sera, la storica autrice ha svelato il segreto del successo del dating show di Canale 5: “È un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro”. Tantissime le persone che chiedono di partecipare: per l’ultimo tronista (Luca Daffrè) sono arrivate 1500 richieste. Infine ha ribadito che le storie raccontate nel programma sono vere: “Per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c’è un margine di errore, non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore piuttosto che la notorietà”.

