Raffaella Mennoia preoccupata per Temptation Island: “Aspettative cresciute”/ “Ascolti? Dopo un anno fermi…”

Il ritorno di Temptation Island dopo un anno di stop è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico di Canale 5. Un risultato non scontato, almeno non per Raffaella Mennoia, celebre autrice del programma, che in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha ammesso che c’era della preoccupazione.

“I dati di ascolto non sono mai scontati. – ha spiegato Mennoia – Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia.” Motivo per il quale la preoccupazione per il mancato successo del programma non è mancata: “Saltando l’edizione 2022 le aspettative sono cresciute – ha spiegato l’autrice – anche se nel frattempo il pubblico poteva essersi appassionato a qualcos’altro. Invece è stato ben contento di questo ritorno”.

Raffaella Mennoia e la scelta delle coppie del programma: “La cosa importante è…”

Raffaella Mennoia e tutti coloro che lavorano a Temptation Island hanno dunque potuto tirare un respiro di sollievo di fronte agli ottimi risultati della nuova edizione. D’altronde gran parte del merito va alla scelte delle coppie protagoniste, dietro il quale c’è un grande lavoro. “La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori”, ha spiegato Mennoia. “Cosa fa la differenza fra una coppia e un’altra? A volte una frase basta a fare la differenza. Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private.” ha quindi concluso.

