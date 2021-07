Raffaella Mennoia “Temptation Island? Il vero problema è dopo”/ “Maria De Filippi? I falò li vede in diretta”

Anche quest’anno Temptation Island si sta rivelando un vero successo. Dietro questo reality dedicato all’amore c’è, d’altronde, tantissimo lavoro e un’organizzazione che inizia mesi e mesi prima. Lo sa bene Raffaella Mennoia, autrice e curatrice del programma che, alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato “Quest’anno sono arrivate 5 mila richieste di cui sono state selezionate 700 per poi arrivare a 120 che ho esaminato personalmente dal vivo!” Stessa cosa vale per i single: “Abbiamo tantissime richieste e questo ci dà l’agio di scegliere il meglio. – ha ammesso – Se un ragazzo è intelligente e anche bello scelgo lui. Se ha una laurea tanto meglio, ma l’importante è che sappia ascoltare”. La parte più complicata del lavoro a Temptation Island? “Tutto è complicato”, ha rivelato la Mennoia, spiegando che “Emotivamente talvolta è pesante, dispiace vederli star male. Dopo il falò spesso li consoliamo”.

Ma quanto tempo passa da quando accade qualcosa di importantante a quando viene poi mostrato ad un fidanzato/a? “Passano poche ore, ma ci sono i tempi di montaggio da rispettare e va fatto bene perché quello che vedono loro è quello che mostriamo al pubblico. Se capita alle due di notte vedono il video alle 11 del mattino.” ha spiegato Raffaella Mennoia. In merito al regolamento che le coppie e i single devono rispettare, l’autrice ha poi ammesso che “Il problema grosso è il dopo. Il regolamento che firmano i protagonisti dice che non possono farsi vedere insieme, stesso discorso se dovessero aver intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”. In tutto questo lavoro, la presenza di Maria De Filippi è costante: “Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta.”, ha infine rivelato la Mennoia.

