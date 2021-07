Temptation Island 2021, pagelle 3a puntata/ Stefano e Manuela al capolinea? Jessica e il single Davide…

Terza puntata in archivio e pagelle di Temptation Island 2021 davvero bollenti. Partiamo subito dalla seconda coppia che ha definitivamente lasciato il programma, con la promessa di ritrovarsi all’altare. Ci riferiamo al duo formato da Ste e Claudia. Lei, durante l’esperienza a Temptation, ha rifilato delle staffilate davvero pesanti al suo fidanzato, colpendolo nel vivo. Paradossalmente ha creato i presupposti ideali per un riavvicinamento, consumatosi al falò di confronto con promesse mirabolanti e occhi lucidi. Voto 6 per la sincerità con la quale Ste e Claudia si sono rapportati. Ma il lavoro che li attende è ancora molto lungo. Manuela e Stefano invece continuano a portare avanti una relazione palesemente morta e sepolta. Lui urla ai quattro venti di stare con una fallita. Lei soffre e si apre al single Luciano, che le organizza una sorpresa romantica. Voto 3.

Jessica e Alessandro sono meno peggio di quel che appaiono. Anche se fondamentalmente sembrano in cerca di cose diverse. Lui si sente “arrivato” nel rapporto con Jessica, dice di volerla nel suo futuro ma al tempo stesso accetta che le cose vadano alla deriva senza reagire. Lei, invece, non apprezza le abitudini del fidanzato: anzi le detesta. E comincia a riflettere sulle alternative che ha di fronte. Ad esempio c’è il single Davide, che le ricorda quanto sia importante provare attrazione nei confronti del proprio partner. Lei che con Alessandro non ha incontri ravvicinati da mesi inizia a vacillare. Voto 4. Avranno il coraggio di voltare pagina e separarsi o usciranno insieme da Tempation Island 2021?

Temptation Island 2021, pagelle terza puntata: Floriana, cosa aspetti?

Federico e Floriana toccano livelli bassissimi durante la terza puntata di Temptation Island 2021. Peccato perché lei meriterebbe qualcosa di diverso. E per diverso intendiamo stare bene e sentirsi rispettata e apprezzata. Anche se in questo caso vale il detto secondo cui “chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Infatti Floriana continua inspiegabilmente ad accettare una situazione insostenibile. Dovrebbe provare ad agire di più e piangere meno. Le responsabilità maggiori di questo disastro però sono da attribuire a Federico, che anche ieri sera non ha perso occasioni per denigrarla. Le stoccate sul pigiamone in pile hanno mandato in frantumi i fragili equilibri di lei. Voto 3. Voto 5, invece, per Natascia e Alessio. Lei si dice pronto a lasciarlo, ma in realtà vuole solo metterlo alla prova. Almeno così sembra.

