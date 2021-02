Raffaella Mennoia, Uomini e Donne/ “Operata di nuovo, stavolta è stato doloroso…”

Raffaella Mennoia è finita in ospedale. Ad annunciarlo lo storico braccio destro di Maria De Filippi, che su Instagram ha pubblicato un post per annunciare di essere tornata a casa dopo aver trascorso quattro giorni in ospedale. L’autrice di programmi di successo come Uomini e Donne e Temptation Island non si è soffermata sulla natura del suo problema, ma ha spiegato di essersi sottoposta ad un’operazione che è stata delicata. «Oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata», ha esordito Raffaella Mennoia sui social. «Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso», ha poi confessato la nota collaboratrice di Maria De Filippi.

Non le manca sicuramente la voglia di tornare subito alla sua vita quotidiana: «I prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita». Inoltre, Raffaella Mennoia non vede l’ora di cominciare a lavorare sul serale di Amici di Maria De Filippi e ai nuovi cast di Temptation Island.

DOPO L’ULTIMO INTERVENTO: “CONTROLLATEVI”

Un’ondata di affetto ha travolto Raffaella Mennoia sui social, del resto è molto amata dai telespettatori, pur non essendo protagonista davanti alle telecamere. Ma col suo lavoro dietro le quinte ha contribuito al successo dei programmi di Maria De Filippi, a cui è particolarmente legata. Tanti, dunque, i messaggi di buona guarigione per la celebre autrice di Uomini e Donne. Sempre riservata riguardo la sua vita privata, nei mesi scorsi aveva parlato della tiroidectomia, operazione a cui si è sottoposta tre anni fa. Pubblicò un post su Instagram dopo l’intervento, mostrando il cerotto a protezione della ferita. «Se non mi fossi controllata con una semplice ecografia un pomeriggio di due anni fa oggi non starei qui a parlarvi di me. Controllatevi. Basta poco», scrisse in quell’occasione. Così Raffaella Mennoia si è fatta nel tempo portavoce di messaggi molto importanti, soprattutto in chiave prevenzione, anche nella consapevolezza di avere un pubblico femminile.

