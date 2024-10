Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian stanno ancora insieme? Spunta una segnalazione

Qualche giorno fa dopo l’annuncio della rottura, Raffaella Scuotto ha annunciato la rottura con Brando Ephrikian, dopo che il loro rapporto era decollato a Uomini e donne. Una relazione nata sotto i telespettatori d’Italia e che sembra essersi esaurita dopo l’annuncio della coppia dei giorni scorsi, ma nelle ultime ore è spuntata una segnalazione che farebbe ben sperare i fan della coppia.

Una lettrice ha segnalato a Isa e chia di aver visto insieme Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: “Erano insieme alla stazione di Napoli, credo che non sia finita definitivamente” si legge in un messaggio fatto recapitare alla redazione.

Soltanto qualche giorno fa Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto avevano annunciato la fine della loro relazione, con lei che ha rotto il silenzio sui social: “La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme”.

Sempre rievocando l’amore vissuto con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto ha ammesso: “Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me, la situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena”. Adesso i fan si aggrappano alla speranza del loro ultimo incontro in stazione a Napoli, anche se potrebbe semplicemente significare poco, magari i due potrebbero semplicemente essersi incontrati per chiudere una volta per tutte il rapporto, non ci sono per il momento altre informazioni e chissà che i due non decidano di rompere il silenzio già nelle prossime ore e svelare una volta per tutte come stanno le cose tra di loro. L’addio al momento, sembra l’ipotesi più accreditata per Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto.

