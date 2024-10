Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati, lei annuncia: “Non stiamo più insieme”

La storia d’amore tra Brando e Raffaella è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sette mesi fa. Il tronista nel programma ha portato avanti la conoscenza di due corteggiatrici, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto ed alla fine ha scelto quest’ultima. Nel corso dei mesi la coppia è apparsa sempre più affiatata e complice tanto da progettare la convivenza ed invece in questi giorni si sono fatti sempre più incessanti i rumors fino alla conferma ufficiale da parte dell’ex corteggiatrice: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati.

Ad annunciare la fine della loro relazione è stata Raffaella con una IS un paio di giorni fa: “La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa.” Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e Donne si sono lasciati e già circolano voci di un presunto tradimento di Brando.

Brando Ephrikian ha tradito Raffaella Scuotto? Lui rompe il silenzio e nega tutto

Dopo l’annuncio via social di Raffaella sulla rottura con Brando, quest’ultimo ha rotto il silenzio anche lui su Instagram con una storie. Innanzitutto il giovane si è sfogato dimostrando tutta la delusione e il dispiacere per la situazione: “Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa situazione spiacevole. Purtroppo la distanza da la percezione delle cose ahimè completamente diverse dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo.”

E subito dopo Brando ha bollato le accuse di tradimento nei confronti di Raffaella come diffamatorie: “Non posso accettare queste diffamazioni gratuite! Sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani. Spero che il tempo possa darmi ragione e che l’amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me e Raffaella in questo momento così delicato” Stando alle sue dichiarazioni Brando Eprhikian non ha tradito Raffaella Scuotto e spera in un chiarimento. Nel frattempo gli esperti di gossip si sono sbilanciati sull’argomento. Da una parte Deianira Marzano sostiene che il giovane avesse addirittura una storia parallela con un’altra ragazza, dall’altra Lorenzo Pugnaloni ha negato il presunto tradimento.