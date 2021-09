Raffaello Fico, abito hot al GF Vip/ Ricciarelli “È senza mutande”, Signorini “Nuda”

Raffaella Fico lascia subito tutti senza fiato al Grande Fratello Vip 2021. Il suo ingresso è esplosivo, con tanto di esibizione sulle note della sua ‘Mamacita loca’. Una volta entrata nella Casa però, Raffaella, che è in body, va a cambiarsi, sentendosi troppo svestita. Il secondo abito che porta in scena è un abito lungo, azzurro chiaro, tutto ricamato e con un forte gioco di trasparenze oltre che con un’ampia scollatura sulle spalle. Un vedo non vedo molto accentuato, che dà un forte impatto visivo. La prima a commentarle l’outfit è Katia Ricciarelli che la trova bellissima.

Raffaella Fico ha un nuovo fidanzato, chi è?/ Si dichiara prima single poi svela che....

Signorini e Ricciarelli stuzzicano Raffaella Fico sull’abito trasparente

Poi è Alfonso Signorini ad intervenire, lanciando la battuta proprio sull’abito: “Raffaella, ti sei cambiata ma sei più nuda di prima!” Lei si difende “Ma no, sono coperta nei punti giusti”. La Ricciarelli però affonda: “Sotto l’abito è senza mutande!” La Fico rimase spiazzata dalla battuta di Katia e anzi nega la cosa, dicendo invece di averle. “Stavo scherzando!” commenta allora, tra le risate, la Ricciarelli, che è già pienamente nel mood del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE:

Mario Balotelli e Pia, ex compagno e figlia Raffaella Fico/ Arriverà un'altra gaffe come con Dayane Mello?Raffaella Fico concorrente al Grande Fratello Vip 6?/ "Voluta da Alfonso Signorini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA