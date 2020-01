RAFFAELLO MAZZONI/ Baciamano per conquistare Angelica (La Pupa e il Secchione)

Raffaello lo Mazzoni, anche detto “Il Conte”, è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma condotto da Paolo Ruffini che martedì scorso ha fatto il suo ritorno dopo anni di assenza su Italia Uno e stasera vivrà la sua seconda puntata. Tra i momenti “cult” della sua presentazione, quello che ha visto la mamma tesserne le lodi. D’altronde chi meglio di lei poteva parlare delle qualità del figlio? La donna ha spiegato: “Mio figlio è una persona originale, perché lo è sempre stato fin dalla nascita, molto sensibile, molto intelligente, gli interessa sapere qualsiasi cosa”. La donna ha poi dato in consegna alla pupa che avrebbe scelto il figlio un oggetto particolare: “Una è la maglia della salute, perché lui è delicato, è meglio che si tenga coperto”.

RAFFAELLO MAZZONI E ANGELICA POSSIBILE COPPIA? LUI CI PROVA…

Ma chi è che ha scelto Raffaello Mazzoni? Si tratta di Angelica, la fotomodella che ha deciso al buio di affidarsi a questo secchione sulla base dell’atteggiamento della mamma: “Ho visto che lei è una donna molto amorevole e così ho pensato che anche lui potrebbe esserlo”, ha detto la ragazza. Il più felice di essersi ritrovato accanto ad Angelica? Proprio Raffaello, che davanti alle telecamere ha sottolineato: “Guarda caso il mio prototipo di ragazza ideale è proprio bionda con gli occhi azzurri come lei”. Intanto si può dire che il giovane “Conte” non abbia perso tempo: prima di tutto ha messo in chiaro, “mia mamma sicuramente si sarà dimenticata di dirti che sono anche simpatico”. Poi ha mostrato tutta la sua galanteria con un baciamano sorprendente di questi tempi. Come si troveranno i due insieme? Clicca qui per il video del primo incontro tra i due…

