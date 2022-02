Raffaello Tonon condanna Soleil Sorge/ “È la mente di tutto, un serpente a sonagli”

Raffaello Tonon: critica il bacio tra Delia e Soleil

Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge continua a far discute dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. “Io non lo capisco un bacio così! Alla luce di quello che è successo non ci sono vittime né carnefici. Tutto quello che avete fatto dall’inizio non lo farei mai, neanche a favore dello spettacolo”, ha detto Miriana Trevisan parlando con Delia Duran. Nella puntata di lunedì scorsa Katia Ricciarelli ha spiegato cosa non le è piaciuto del bacio tra le due vip: “Io non amo quelli che esibiscono l’amore, non mi piace”. Ieri a Mattino 5 anche Raffaello Tonon ha condannato il bacio saffico tra le due vip: “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare. Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore”.

Soleil Sorge le pesanti accuse a Davide "hai fatto il finto amico"/ "Ho aperto gli occhi..."

Raffaello Tonon attacca Soleil: “È un serpente a sonagli”

Secondo Raffaello Tonon quanto successo tra Delia Duran e Soleil Sorge fa parte di una strategia con l’obiettivo di far parlare di sé: “Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che sono d’accordo… Hanno capito che questo tipo di atteggiamento scatena dibattiti e infatti siamo qui a parlarne a giudicarle e a ragionarci su. Atteggiamenti simili scatenano la curiosità di chi è a casa e negli studi”. L’opinionista ha quindi condannato il bacio tra le due come una mancanza di rispetto verso coloro che sono vittime di omofobia. Per Tonon, Soleil non è una vittima ma complice della coppia Belli-Duran: “Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni”. Qualche riferimento alla storia passata di Soleil con Luca Onestini, grande amico di Tonon?

Davide Silvestri vs Soleil Sorge "Venuta fuori per quel che è"/ "Se vuole giocare…"

Il bacio tra Delia e Soleil ha diviso la casa del #GFVIP: passione o solo strumentalizzazione?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z1fhji7d7W — Mattino5 (@mattino5) February 22, 2022

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge: "Ho dato il primo bacio ad una donna"/ Miriana Trevisan commenta e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA