Raffaello Tonon difende Luca Onestini da Nikita/ “A parti inverse, lui sarebbe…”

Raffaello Tonon difende Luca Onestini

Dopo non aver più avuto alcun tipo di rapporto con Nikita Pelizon per mesi, negli scorsi giorni, Luca Onestini si è riavvicinato a Nikita scatenando anche dubbi e perplessità in Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Il riavvicinamento amichevole tra Onestini e Nikita è arrivato per una scelta di Onestini di vivere serenamente gli ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Da parte sua, Nikita non ha mai nascosto di provare ancora un’attrazione nei confronti di Onestini con cui, oggi, riesce a parlare tranquillamente.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 MARZO 2023/ Chiusura a -0,15%

Del rapporto tra Luca e Nikita ha parlato anche Raffaello Tonon che, essendo il migliore amico di Onestini, si schiera dalla parte di quest’ultimo e non nasconde che, a parti inverse, Luca avrebbe sicuramente ricevuto una squalifica per l’atteggiamento definito “insistente” da parte di Nikita.

Raffaello Tonon: le parole su Nikita e il pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip

Ai microfoni di Casa Pipol, rispondendo a Gabriele Parpiglia che pone l’accento sull’atteggiamento che Nikita avrebbe avuto nei confronti di Luca Onestini, Raffaello Tonon dice: “Sarebbe stato squalificato perchè avrebbero detto che c’era una modalità di fare assolutamente sbagliata e quindi avrebbero detto che lui avrebbe fatto delle forzature. Io penso che la verità verrà a galla ed è venuta a galla”.

SCENARIO FED E BCE/ Le 3 variabili "pazze" che interrogano governi e banche centrali

E sul vincitore del Grande Fratello Vip dice: “Mi auguro che Luca vince e se non dovesse vincere lui mi auguro che vinca De Pisis perchè, nonostante i demoni che ha dentro, ha dimostrato di saper mangiare la mela fino al torsolo e vuol dire avere voglia di vivere e la voglia di vivere va premiata”, conclude.

LEGGI ANCHE:

GEO-FINANZA/ Ecco le alleanze che possono rafforzare la nostra economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA