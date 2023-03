Luca Onestini e Ivana Mrazova tornano insieme?/ Raffaello Tonon svela la verità e…

Luca Onestini e Ivana Mrazova: torna l’amore dopo il Grande Fratello Vip?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, durante la permanenza della modella nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come ospite, hanno avuto la possibilità di viversi nuovamente e scoprire di essere ancora legati l’uno all’altra. Dopo l’uscita di Ivana, Onestini, parlando con Antonella Fiordelisi quando quest’ultima era ancora in casa, non ha mai negato di provare un sentimento per l’ex fidanzata che vedeva come la donna della sua vita ribadendo, però, che in casa non sarebbe mai tornato con lei e lasciando la porta aperta per il futuro. Onestini ha così spiegato che, sicuramente, dopo il Grande Fratello Vip rivedrà sicuramente Ivana, ma non si sbilancia su eventuali pronostici sul loro rapporto.

Pronostici che non fa neanche Raffaello Tonon, il migliore amico di Luca Onestini che, ospite di Casa Pipol, ha parlato della storia d’amore tra Luca e Ivana. “Quando la storia tra Luca e Ivana è finita, io non ho più sentito Ivana”, svela Tonon sottolineando di essere amico di Onestini e di volerlo vedere felice al di là di chi sarà, poi, la fidanzata.

Raffaello Tonon e la cena con Luca Onestini e Ivana Mrazova

“Purchè Luca sia felice più stare con chi vuole perchè il fulcro della mia vita è Luca”, dice Raffaello Tonon a Casa Pipol. “Io a Ivana ho voluto molto bene, le voglio bene e dopo averla vista al Grande Fratello mi ha confermato la stima che ho per lei perchè avrebbe potuto, prima di entrare, utilizzare i loro quattro anni per fare quello che voleva ma non l’ha fatto e quindi questo ha fatto sì che la mia stima che era già alta si confermi tale”, aggiunge.

In vista dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Onestini, poi, Tonon svela di voler andare a cena con Luca e Ivana Mrazova: “Io e Ivana ci siamo scritti e ho espresso il desiderio di fare una cena noi tre per parlare della vita, del destino che probabilmente prenderà in mano le loro vite“, conclude Tonon che non fa pronostici su quello che accadrà tra Luca e Ivana.

