Raffaello Tonon scrive a Luca Onestini: “Per lui amore puro”/ “Aspetto torni a riempire la mia vita”

Raffaello Tonon, dedica all’amico Luca Onestini al Grande Fratello Vip

Se nella Casa del Grande Fratello Vip non ha proprio conquistato la simpatia di tutti, fuori Luca Onestini ha molti fan pronti a sostenerlo e uno più degli altri: Raffaello Tonon. I fan del GF Vip ricorderanno che Luca e Tonon si sono conosciuti nella Casa nell’edizione del 2017 e lì è nata un’amicizia che ha fatto impazzire e divertire tanto il pubblico. Un’amicizia che è durata, consolidandosi, in questi anni.

Nikita Pelizon vuota il sacco su Luca Onestini/ "Mi ero presa infatuazione potente"

Oggi Raffaello e Luca non solo sono amici ma anche colleghi di lavoro, in quanto entrambi sono speaker radiofonici nello stesso programma. E in questi giorni Tonon ha ricevuto molti messaggi da parte di follower, fan e hater di Luca Onestini, ai quali ha deciso di replicare.

Raffaello Tonon, parole al miele per Luca Onestini: “Ho bisogno di lui”

Su Instagram, sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang‘ di Jovanotti, Raffaello Tonon ha pubblicato un post che è una dolce dedicata a Luca Onestini. Questa recita: “Mi scrivete per criticarlo, per andarlo ad aiutare, per trasferirmi il bene e la simpatia che vi da. Io gli voglio solo un gran bene, un amore puro e mi basta la bellezza di viverlo. Quando mi manca rido, non è al Gemelli ma a Cinecittà. Rispetto il pensiero di tutti.” E conclude con parole al miele per il suo grande amico: “Mi basta sapere che quel sorrisone, spero più tardi possibile, e quelle spalle larghe che mi abbraccino come un figlio burlone e soprattutto quell’anima, torneranno a riempire la mia vita. Ne ho bisogno. Posso aspettare, anche se manca. Dio solo sa.”

Raffaello Tonon choc sul padre morto/ "Non potrà mai mancarmi, non so sorridergli"

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini: "Oriana? Se io ci fossi stato con lei non sarebbe andata da Daniele"/ La Murgia sbotta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA