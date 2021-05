Raffale Renda, Amici/ Confermerà a Verissimo il flirt con Martina Miliddi?

Raffaele Renda è uno degli ultimi eliminati di Amici 2021 e quindi, proprio come i suoi compagni, anche lui oggi sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Il bel cantante è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel serale del programma nonostante il fatto che nessuno avrebbe mai scommesso nemmeno sul suo arrivo alla fase finale, lui compreso. Alla fine però, il cantante calabrese, non solo è riuscito ad arrivare in alto ma è andato oltre presentando anche il suo ultimo singolo in calabrese, lo lancerà oggi anche nello studio di Verissimo? I fan attendono con ansia di capire cosa racconterà di sè oggi il cantante calabrese soprattutto perché negli ultimi giorni ha confermato di essere molto vicino a Martina Miliddi ma senza mai confermare una vera e propria relazione.

PAOLA DI BENEDETTO/ "Io e Fede ci siamo tirati per i capelli, abbiamo litigato"

Raffale Renda di Amici 2021 a Verissimo confermerà la liason con Martina Miliddi?

Raffaele Renda si è limitato col dire “Stiamo imparando a conoscerci” e in effetti sotto l’occhio delle telecamere di Amici 2021 non è stato facile per i ragazzi esternare alcune emozioni. La conferma ufficiale e qualche dettaglio in più potrebbero arrivare proprio oggi a Verissimo dove il cantante sarà ospite anche per parlare di questa sua nuova vita dopo Amici 2021 e anche del suo ritorno in Calabria da “star”. Classe 2000, Raffaele Renda canta da quando aveva 5 anni ma le sue lezioni vere e proprie sono iniziate quando ne aveva 14. Al suo fianco c’è da sempre la sua vocal coach, la prima persona che ha chiamato dopo Sanremo Young e non solo. Calabrese nel sangue, il cantante è già tornato a casa per riabbracciare la sua famiglia, cosa racconterà di loro oggi a Verissimo?

LEGGI ANCHE:

Veronica Peparini/ "Con Andreas Muller sono andata oltre..."Da Matteo Salvini a Alessandro di Paolo, chi sono gli ex di Elisa Isoardi?/ Todaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA