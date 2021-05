Martina Miliddi e Raffaele Renda sono fidanzati?/ “Dopo Amici, stiamo imparando…”

Martina Miliddi e Raffaele Renda, entrambi eliminati dal serale di Amici 2021, durante la convivenza in casetta, si sono avvicinati tanto. Il legame nato nella scuola di Maria De Filippi tra la ballerina che ha ufficialmente detto addio ad Aka7Even e il cantante sta continuando nella vita di tutti i giorni e a confermarlo è proprio Raffaele. All’interno della scuola, durante un momento di crisi con Aka7even, Martina Miliddi si era legata proprio a Raffaele il quale, oggi, racconta di aver provato a gestire la situazione con lucidità avendo legato sia con la ballerina che con Luca. “Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda – ha confessato a Cooming Soon -. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli”.

Martina Miliddi e Raffaele Renda, cos’è successo dopo Amici 2021

Senza telecamere, con il rapporto tra Martina e Aka7even risolto, Raffaele Renda ha deciso di concedere una possibilità al legame nato con la ballerina durante i mesi trascorsi nella scuola di Amici 2021. Ad oggi, i due non sono fidanzati, ma il cantante parla di una conoscenza che sta continuando. “Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori. Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”, ha aggiunto ancora Raffaele e Cooming Soon. Il cantante, sabato 9 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. Racconterà qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Martina?

