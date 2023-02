Ragazza 25enne trovata morta alla IULM/ Cadavere con sciarpa al collo: un suicidio?

Scoperta drammatica avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, presso l’università IULM di Milano, noto ateneo privato del capoluogo lombardo: una ragazza è stata trovata morta. Non si hanno ancora molte notizie in quanto l’agenzia è stata battuta solo pochi minuti fa, ma stando a quanto scrive il quotidiano online Open, la vittima dovrebbe avere 25 anni, ed è stata rinvenuta nei bagni dell’università IULM.

Una volta scoperto il cadavere sono stati immediatamente allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, e sul posto si sono recati gli uomini del 118 nonché i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Stando alle prime indiscrezioni emerse, come riferisce ancora Open, non si esclude un atto violento anche se il corpo della ragazza è stato rinvenuto senza evidenti segni di violenza. La giovane sarebbe stata rinvenuta all’interno della struttura universitaria, e sulla vicenda stanno indagando gli uomini del Radiomobile, Rilievi e Reparto investigativo dei Carabinieri.

25ENNE TROVATA MORTA ALLA IULM: INDAGINI IN CORSO

Stando a quanto aggiunge l’Ansa sulla vicenda, il cadavere della giovane sarebbe stato rinvenuto con una sciarpa attorno al collo e con un capo appeso ad una porta, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di una impiccagione: resta da capire se la 25enne si sia tolta la vita da sola, si sia quindi suicidata (come riferisce l’agenzia Agi), o sia stata assassinata tramite appunto strangolamento. Al momento non si hanno comunque altri particolari sulla scena del crimine, e si sa che la ragazza è stata trovata in uno dei bagni presenti all’interno della IULM di Milano.

La 25enne è stata scoperta con addosso i vestiti, quindi sembrerebbe escludere una violenza sessuale, e il rinvenimento sarebbe avvenuto alle ore 6:45. A scoprire il corpo senza vita della giovane un custode che si era recato in università per il consueto giro di aperture. La vittima potrebbe essere una studentessa della IULM ma a riguardo non vi sono certezze: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.











