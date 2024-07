Ragazza violentata fuori dalla discoteca e ripresa con il cellulare/ Arrestato a Pontedera un 19enne

Una serata in discoteca a Pontedera si è trasformata in un incubo per una ragazza di 19 anni, che è stata violentata proprio fuori dal locale dove aveva appena conosciuto un coetaneo. La ragazza sarebbe stata violentata e ripresa con il cellulare dal 19enne, ora accusato per violenza sessuale e lesioni gravissime: si tratta di un 19enne italiano e incensurato, che gli investigatori del commissariato di Pontedera hanno individuato. Gli abusi sarebbero avvenuti a inizio giugno, dopodiché sono scattate le indagini: la giovane ha denunciato dopo essere finita in ospedale, dove è stata ricoverata per diversi giorni con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni.

Precipita nel vano ascensore: 25enne morta a Fasano/ La giovane è caduta nel vuoto dal 4° piano

Secondo quanto riferito dalla polizia, la giovane avrebbe rigettato le avances del coetaneo, rifiutando di avere un rapporto con lui: il 19enne, incurante del “no” della giovane, avrebbe proseguito con violenza. I due si sarebbero conosciuti nel locale per poi appartarsi all’esterno, dove sarebbe avvenuto l’abuso sessuale. Il 19enne avrebbe ripreso anche le diverse fasi della violenza con il proprio cellulare.

Omicidio Sofia Castelli, perchè Zakaria Atqaoui condannato a 24 anni?/ Niente ergastolo, ha confessato e...

Ragazza violentata a Pontedera fuori da una discoteca: identificato il giovane

Dopo aver dato un bacio alla ragazza conosciuta nel locale, la 19enne avrebbe tentato un approccio fisico, che però la giovane avrebbe respinto, rifiutando di avere un rapporto sessuale con lui. Lì fuori sarebbe avvenuta la violenza sessuale con una consistente perdita di sangue alla vittima, come spiega Repubblica: le ferite sono state tali che la ragazza ha riportato una prognosi tra i 20 e i 40 giorni.

Dopo aver denunciato i fatti, la ragazza 19enne ha cercato di dare indizi utili per l’identificazione del coetaneo che l’aveva violentata: ha così dato ai carabinieri il nome Instagram del ragazzo, permettendo agli agenti di identificarlo. Dopo alcune indagini, il presunto autore della violenza sessuale è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della Procura.

Camorra, bimba di 3 anni contesa dal clan De Martino/ Minacce e percosse alla madre, 9 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA