Ragazze nel pallone tutto o niente/ Su Italia 1 il film con Hayden Panettiere

Ragazze nel pallone tutto o niente va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2006 negli Stati Uniti d’America dal produttore cinematografico David Roessell. La regia di questo film è stata curata da Steve Rash, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da Alyson Fouse, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Victor J. Kemper mentre le musiche della colonna sonora sono dei Transcenders. Nel cast sono presenti tra gli altri Hayden Panettiere, Solange Knoweles, Gus Carr, Marcy Rylan, Francia Almendarez e Giovonnie Samuels.

Ragazze nel pallone tutto o niente, la trama del film

Ecco la trama di Ragazze nel pallone tutto o niente. Britney grazie alle sue straordinarie capacità artistiche e al suo indiscutibile talento per essere una leader, viene promossa ed eletta capitano delle cheerleader del college di Pacific Vista High School. Per lei questo è motivo di grande orgoglio anche perché ha battuto la concorrenza di tante altre ragazze in possesso di capacità artistiche e di grande talento come nel caso di Winnie che però viene eletta quale sua vice capitano. Grazie a questo straordinario risultato Britney riesce ad ottenere enorme fama all’interno del college e soprattutto ad essere rispettata praticamente da tutti. Ad un certo punto viene messa nelle condizioni di poter fare un ulteriore step della sua carriera quando scopre che la famosa cantante Rihanna ha indetto una gara tra le cheerleader di tutti gli Stati Uniti d’America per scegliere delle nuove componenti del suo staff di ballo che dovranno seguirla nel suo nuovo tour e soprattutto per la realizzazione di un nuovo video musicale.

Britney è molto interessata a questa opportunità che potrebbe permetterle di lavorare nel mondo dello spettacolo per cui inizia a progettare delle possibili danze e coreografie con cui conquistare la vittoria nell’importante concorso. Tuttavia, i suoi progetti devono essere momentaneamente messi da parte in quanto suo padre si vede costretto a andare a vivere a Los Angeles per via di questioni lavorative. Naturalmente anche la figlia e l’intera famiglia dovrà seguirlo per cui Britney si ritroverà a poche settimane da questo importante appuntamento a cambiare college quindi ad essere costretta a riguadagnarsi il rispetto all’interno del nuovo college. Poco alla volta la ragazza anche all’interno di questa nuova realtà scolastica riuscirà ad imporsi ed entrare nel corpo delle cheerleader portando tutti a conoscenza dell’importante concorso a cui lei vorrebbe partecipare. I preparativi sono molteplici con la brava Britney che saprà trasmettere a tutte le altre cheerleader la propria forza d’animo. Per la ragazza questa sarà un’esperienza davvero molto significativa in quanto nel concorso si ritroverà a fronteggiare il suo vecchio college e soprattutto la sua vecchia vice capitano sempre più intenzionata a darle una bella lezione per dimostrare a tutti chi tra le due fosse più brava.



