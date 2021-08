Raggi si dà 9 in pagella “Ok il 90% degli impegni a Roma”/ “Bene rifiuti e trasporti”

Virginia Raggi si promuove come sindaca di Roma, dandosi 9 come voto in pagella. In base all’ultima relazione del Campidoglio sulle prestazioni degli uffici capitolini, l’amministrazione avrebbe raggiunto il 94,31% degli impegni presi con i cittadini romani, tanto da premiare i propri dipendenti con 36 milioni di euro. I fondi sono stati messi in palio dalla giunta con una delibera dello scorso 30 dicembre.

Nel rapporto di 98 pagine sono tanti gli 8, i 9 e i 10 in pagella e la voce che riguarda i trasporti e i rifiuti, settori dove l’amministrazione Raggi ha mostrato maggiori criticità, hanno ottenuto due 100. Al capitolo trasporti, nonostante gli incendi degli autobus ma anche le buche nelle strade, è stato raggiunto l’obiettivo di “garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza stradale dei romani”. Poi il miglioramento dei trasporti per i disabili: obiettivo raggiunto al 96,28%.

Virginia Raggi si dà 9 in pagella, i romani saranno chiamati a decidere alle urne

Nel 9 in pagella per l’amministrazione Raggi, secondo il rapporto è stata ottima la prestazione sul Piano materiali post consumo, ossia i rifiuti. Il Comune nel 2020 “ha efficientato la raccolta differenziata riducendo la produzione di rifiuti indifferenziati, migliorato la capacità di trattamento dei rifiuti organici, potenziato la presenza delle isole ecologiche e degli impianti di riciclo per singole filiere, migliorato la raccolta differenziata dei materiali dannosi per l’ambiente”. Stessa cosa per la “pianificazione strategica e il coordinamento delle attività finalizzate all’incremento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti”.

Anche nel 2019 i voti erano stati alti nello stesso dossier. Chissà se i romani valutano allo stesso modo l’amministrazione dell’attuale sindaca, che si è ricandidata per un nuovo mandato. A ottobre Virginia Raggi se la dovrà vedere con il candidato del Partito democratico, Roberto Gualtieri, il leader di Azione Carlo Calenda che è in campagna elettorale da diverso tempo e con il candidato del centrodestra Enrico Michetti.



