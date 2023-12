Rai e Mediaset, bugie sugli ascolti? Esplode il caso Domenica In, cosa è accaduto

Rai e Mediaset nella bufera, Domenica In finisce sotto attacco

Clima di alta tensione tra Rai e Mediaset. Cosa sta accadendo? Ci sarebbe fermento infatti ai piani alti di Viale Mazzini dopo le parole dell’ad Rai Roberto Sergio. Negli ultimi giorni infatti si è vociferato di un calo di ascolti per la tv di stato, smentito dallo stesso dirigente. L’amministratore delegato Rai ha infatti fatto il punto su quanto sta accadendo, commentando i numeri raccolti dalla tv di stato. “Rai 1 Uno, Rai Due e Rai Tre nel periodo autunnale (1° ottobre – 16 dicembre) stanno totalizzando una share complessiva pari a oltre 3 punti in più rispetto ai comparabili tre canali generalisti dei competitor. In queste settimane sono circolate delle vere e proprie ‘fake news’, che oltre a creare un danno ad un patrimonio comune a tutti gli italiani non rendono merito al lavoro straordinario dei tanti professionisti della Rai”. La Rai dunque sarebbe ancora leader degli ascolti a discapito di Mediaset.

In termini di share delle tv generaliste, la Rai ha dunque superato Mediaset, che però avrebbe avuto la meglio nel computo totale, considerando anche i canali secondari. Secondo l’elaborazione dello studio frasi su Dati Auditel nelle prime settimane della stagione autunnale Mediaset avrebbe avuto la meglio sulla Rai di tre punti di share, con un 38,45% a favore del 35,37% della tv di stato. Nel mirino sarebbe finita la puntata di Domenica In dello scorso 19 novembre, dove nessun esponente della minoranza di governo venne invitato in Rai, decisione che ha suscitato la rabbia del capogruppo del PD nella Bicamerale Stefano Graziano.

Rai, l’ad Sergio commenta il divario con la tv rivale

Nelle scorse ore l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha calcato la mano, snocciolando dati in favore della tv di stato, che a suo dire starebbe riscuotendo numeri più importanti di Mediaset anche in questa stagione televisiva. Il dirigente Rai, stizzito dalle critiche e dalle voci sul calo di ascolti. In particolar modo la Rai godrebbe di un successo importante nella fascia che riguarda la prima serata.

Le parole di Sergio che ha ribadito la forza della Rai rispetto a Mediaset. “Ad esempio, rispetto a quanto letto di frequente anche nelle ultime settimane circa i dati di ascolto, vogliamo ribadire, anche in questa sede, che, fonte Auditel, i canali generalisti Rai mantengono salda la leadership di ascolti sia da inizio anno che in questa stagione televisivaLa leadership aumenta ulteriormente nella prima serata”.

